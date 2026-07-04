Barbados Pride Cricket Team Players

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Barbados Pride

Brathwaite, Carlos

Barbados

Hope, Shai

Barbados

Walsh Jr, Hayden

USA

Brooks, Shamarh

Barbados

Carter, Jonathan

Barbados

Dowrich, Shane

Barbados

Holder, Chaim

Drakes, Jonathan

Barbados

Springer, Shamar

Barbados

Primus, Roshon

Trinidad and Tobago

Moseley, Sheyne

Barbados

Kirton, Nicholas

Canada

Jordan, Akeem

Barbados

McCaskie, Zachary

Western Sahara

Boyce, Camarie

Barbados

Simmonds, Ramon Romario

Barbados

Wickham, Kevin

McAllister, Jair

Walcott, Tevyn

Mindley, Marquino

Webster, Tion

Trinidad and Tobago

Roach, Kemar

Barbados

Brathwaite, Kraigg

Barbados

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Reifer, Raymon

Barbados

Warrican, Jomel

Saint Vincent and the Grenadines

Duval, Chris John

Alleyne, Kadeem

Barbados

Boucher, Leniko

Barbados

Williams, Kenroy

Forde, Matthew

Barbados

Searles, Javon

Barbados

Young, Nyeem

Barbados

Bishop, Joshua

Barbados

Rampersaud, Mario

Layne, Johann

Trinidad and Tobago

Stoute, Kevin

Barbados

Nurse, Ashley

Barbados

Holder, Chemar

Barbados

Ottley, Kjorn

Trinidad and Tobago

Leacock, Javed

Blades, Jediah

Smith, Kemar

Benn, Sulieman

Barbados

Sealy, Nathan

Cummins, Miguel

Barbados