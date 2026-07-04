Follow us
Taylor, Ross
New Zealand
Dilshan, Tillakaratne
Sri Lanka
Patel, Samit
England
Panesar, Monty
O Brien, Kevin
Ireland
Best, Tino
Barbados
Watson, Shane
Australia
Mohammed, Jason
Trinidad and Tobago
Hemraj, Chandrapaul
Guyana
Blackwood, Jermaine
Jamaica
Levi, Richard
South Africa
Compton, Nick
Ashwin, Ravichandran
India
Pathan, Yusuf
Tambe, Pravin
Emrit, Rayad
Singh, Anureet
Munaweera, Dilshan
Rayudu, Ambati
Chawla, Piyush
Murtagh, Tim
Stewart, Navin
Lakshan, Lasith
Lewis, Kennar
Grenada
Singh, Gurkeerat
Appanna, KP
Siddiqui, Junaid
Canada
Singh, Rituraj
Rajpoot, Ankit
Barnwell, Christopher
Kumar, Monu
Gandhi, Chirag
Sharma, Rahul
Prajapati, Kashyap Harishbhai
Oman
Mire, Solomon
Zimbabwe
Abdulla, Iqbal
Karia, Jesal
Dunk, Ben
Shah, Pinal
Sidebottom, Ryan
Laughlin, Ben
Ryder, Jesse
Porterfield, William
Rajan, Anand
Wagh, Shrikant
Prasad, Dhammika
Sri lanka
Utseya, Prosper
Tyagi, Sudeep
Srivastava, Tanmay
Kumar, Vinay
Behera, Natraj
Ojha, Naman
Cooper, Kevon
Trinidad and tobago
Cummins, Miguel
Pushpakumara, Malinda
Ahmed, Imtiaz
Thakar, Saurin Nalin
Tokas, Vikas
Ahmed, Faiz
Avinash Yadav, Bavanska Sandeep
Kenan
Avinash Yadav