Konark Suryas Odisha Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Konark Suryas Odisha

Taylor, Ross

New Zealand

Dilshan, Tillakaratne

Sri Lanka

Patel, Samit

England

Panesar, Monty

England

O Brien, Kevin

Ireland

Best, Tino

Barbados

Watson, Shane

Australia

Mohammed, Jason

Trinidad and Tobago

Hemraj, Chandrapaul

Guyana

Blackwood, Jermaine

Jamaica

Levi, Richard

South Africa

Compton, Nick

England

Ashwin, Ravichandran

India

Pathan, Yusuf

India

Tambe, Pravin

India

Emrit, Rayad

Trinidad and Tobago

Singh, Anureet

India

Munaweera, Dilshan

Sri Lanka

Rayudu, Ambati

India

Chawla, Piyush

India

Murtagh, Tim

Ireland

Stewart, Navin

Lakshan, Lasith

Sri Lanka

Lewis, Kennar

Grenada

Singh, Gurkeerat

India

Appanna, KP

India

Siddiqui, Junaid

Canada

Singh, Rituraj

India

Rajpoot, Ankit

India

Barnwell, Christopher

Kumar, Monu

India

Gandhi, Chirag

India

Sharma, Rahul

India

Prajapati, Kashyap Harishbhai

Oman

Mire, Solomon

Zimbabwe

Abdulla, Iqbal

India

Karia, Jesal

India

Dunk, Ben

Australia

Shah, Pinal

India

Sidebottom, Ryan

England

Laughlin, Ben

Australia

Ryder, Jesse

New Zealand

Porterfield, William

Ireland

Rajan, Anand

India

Wagh, Shrikant

India

Prasad, Dhammika

Sri lanka

Utseya, Prosper

Zimbabwe

Tyagi, Sudeep

India

Srivastava, Tanmay

India

Kumar, Vinay

India

Behera, Natraj

India

Ojha, Naman

India

Cooper, Kevon

Trinidad and tobago

Cummins, Miguel

Barbados

Pushpakumara, Malinda

Sri lanka

Ahmed, Imtiaz

India

Thakar, Saurin Nalin

Tokas, Vikas

India

Ahmed, Faiz

Avinash Yadav, Bavanska Sandeep

Kenan

Avinash Yadav