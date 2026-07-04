Follow us
Wasim, Imad
Pakistan
Hamza, Mir
Neesham, Jimmy
New Zealand
Tribe, Asa Mark
Jersey
Byrom, Eddie
Zimbabwe
Carlson, Kiran
England
Sheat, Fraser
Labuschagne, Marnus
Australia
Farooqi, Fazalhaq
Afghanistan
Swepson, Mitch
Kuhnemann, Matthew
Hadley, Ryan
Kerr, Hayden
McAndrew, Nathan John
Gorvin, Andrew William
Cooke, Chris
Douthwaite, Daniel
McIlroy, Jamie
Bevan, Thomas
van der Gugten, Tim
Netherlands
Zain ul Hasan
Root, Billy
Fernando, Asitha
Sri Lanka
Horton, Alex
Harris, James
Sisodiya, Prem
Northeast, Sam
Sole, Chris
Scotland
Crane, Mason
Ingram, Colin
South Africa
Wheal, Brad
Dickson, Sean
Leonard, Ned
Kellaway, Benjamin Ian
Smale, William
Lewis, Rhodri J
Morris, Ben
Hurle, Henry Ellis
Bevan, Tom
Friend, Harry Lucas Aubrey
Rayner, Ollie
Hameed, Azeem
Vermaak, Tom
Wright, Jude
Weighell, James
Norton, Tom
Nicholls, Callum Rhys
Franco, Romano
Hope-Bell