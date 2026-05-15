Callum Rhys Nicholls

Callum Rhys Nicholls

Full name:Callum Rhys Nicholls
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Glamorgan

Callum Rhys Nicholls Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

ResultGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

146

WOR

WOR

161

ResultGlamorgan vs Northamptonshire

Glamorgan vs Northamptonshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

164

NOR

NOR

217

ResultWarwickshire vs Glamorgan

Warwickshire vs Glamorgan

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

191

GLA

GLA

188

ResultGloucestershire vs Glamorgan

Gloucestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

185

GLA

GLA

235

One-Day Cup

ResultGlamorgan vs Sussex

Glamorgan vs Sussex

One-Day Cup

The Gnoll

GLA

GLA

295

SUS

SUS

283

ResultGlamorgan vs Yorkshire

Glamorgan vs Yorkshire

One-Day Cup

The Gnoll

GLA

GLA

186

YOR

YOR

190

ResultMiddlesex vs Glamorgan

Middlesex vs Glamorgan

One-Day Cup

Brunton Memorial Ground

MID

MID

67

GLA

GLA

66

ResultDurham vs Glamorgan

Durham vs Glamorgan

One-Day Cup

Riverside Ground

DUR

DUR

328

GLA

GLA

326

ResultDerbyshire vs Glamorgan

Derbyshire vs Glamorgan

One-Day Cup

Repton School Ground

DER

DER

315

GLA

GLA

271

ResultHampshire vs Glamorgan

Hampshire vs Glamorgan

One-Day Cup

The Rose Bowl

HAM

HAM

263

GLA

GLA

173

ResultGlamorgan vs Essex

Glamorgan vs Essex

One-Day Cup

Sophia Gardens

GLA

GLA

309

ESS

ESS

312

UpcomingGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

One-Day Cup

Sophia Gardens in Cardiff

GLA

GLA

WOR

WOR

Another Players

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Zain ul Hasan

Zain ul Hasan

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Smith, Ruaidhri

Smith, Ruaidhri

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Horton, Alex

Horton, Alex

Morris, Ben

Morris, Ben

Northeast, Sam

Northeast, Sam

van der Gugten, Tim

van der Gugten, Tim

Swepson, Mitch

Swepson, Mitch