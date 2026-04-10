William Thomas Root

William Thomas Root

batsman

Full name:William Thomas Root
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Glamorgan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches674550
Innings18113
Overs64.548.43.0
Balls---
Maidens800
Runs27531037
Wickets860
Avg34.3751.660
SR48.6248.660
Eco4.246.3612.33
BB320
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches674550
Innings1113839
Not outs1299
Runs34951308634
Balls Faced64291417567
Avg35.345.121.13
SR54.3692.3111.81
Fours44710348
Fifties1570
Sixies171815
Highest22911341
Hundreds730

William Thomas Root Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

LiveGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

WOR

WOR

(2 ov.) 29/1

One-Day Cup

Another Players

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Zain ul Hasan

Zain ul Hasan

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Smith, Ruaidhri

Smith, Ruaidhri

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Horton, Alex

Horton, Alex

Morris, Ben

Morris, Ben

Northeast, Sam

Northeast, Sam

van der Gugten, Tim

van der Gugten, Tim

Swepson, Mitch

Swepson, Mitch