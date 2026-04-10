Edward James Byrom

Edward James Byrom

batsman

Full name:Edward James Byrom
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Glamorgan

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches551739
Innings800
Overs40.000
Balls---
Maidens300
Runs17300
Wickets200
Avg86.500
SR12000
Eco4.3200
BB200
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches551739
Innings971534
Not outs612
Runs2901480577
Balls Faced5919581413
Avg31.8734.2818.03
SR49.0182.61139.7
Fours4266255
Fifties1441
Sixies13327
Highest17610854
Hundreds610

Edward James Byrom Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

UpcomingGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

WOR

WOR

One-Day Cup

Another Players

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Zain ul Hasan

Zain ul Hasan

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Mutumbami, Richmond

Mutumbami, Richmond

Frost, Alistair

Frost, Alistair

Chataira, Takudzwa Zivanai

Chataira, Takudzwa Zivanai

Mudzinganyama, Brian

Mudzinganyama, Brian

Hondo, Dylan

Hondo, Dylan

Musoko, Cuthbert

Musoko, Cuthbert

Muzite, Blessed

Muzite, Blessed