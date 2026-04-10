Jamie Peter McIlroy

Jamie Peter McIlroy

bowler

Full name:Jamie Peter McIlroy
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm fast medium

Teams

2026 Teams

Glamorgan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches12815
Innings20815
Overs297.568.053.5
Balls---
Maidens6160
Runs867307491
Wickets25724
Avg34.6843.8520.45
SR71.4858.2813.45
Eco2.914.519.12
BB824
4w001
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches12815
Innings1134
Not outs522
Runs79272
Balls Faced200509
Avg13.16271
SR39.55422.22
Fours1120
Fifties000
Sixies100
Highest30132
Hundreds000

Jamie Peter McIlroy Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Zain ul Hasan

Zain ul Hasan

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Smith, Ruaidhri

Smith, Ruaidhri

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Horton, Alex

Horton, Alex

Morris, Ben

Morris, Ben

Northeast, Sam

Northeast, Sam

van der Gugten, Tim

van der Gugten, Tim

Swepson, Mitch

Swepson, Mitch