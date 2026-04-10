James Alexander Russell Harris

James Alexander Russell Harris

all rounder

Full name:James Alexander Russell Harris
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Glamorgan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1757260
Innings3047057
Overs4985.5517.2176.4
Balls---
Maidens916182
Runs1695330511652
Wickets5719648
Avg29.6931.7834.41
SR52.3932.3322.08
Eco3.45.899.35
BB1344
4w2931
5w1600
10w200

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1757260
Innings2494430
Not outs56914
Runs4273469168
Balls Faced0642165
Avg22.1313.410.5
SR073.05101.81
Fours03620
Fifties1800
Sixies040
Highest8711718
Hundreds010

James Alexander Russell Harris Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

UpcomingGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

WOR

WOR

One-Day Cup

Another Players

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Zain ul Hasan

Zain ul Hasan

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Smith, Ruaidhri

Smith, Ruaidhri

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Horton, Alex

Horton, Alex

Morris, Ben

Morris, Ben

Northeast, Sam

Northeast, Sam

van der Gugten, Tim

van der Gugten, Tim

Swepson, Mitch

Swepson, Mitch