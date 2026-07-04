Follow us
Paterson, Dane
South Africa
Linde, George
Stuurman, Glenton
Ndwandwa, Tsepo
Jacobs, Kyle
Alder, Liam
Smith, Jason
Brett, Merrick
Dukes, Gareth
Valli, Yaseen
Tait, Stephan
Walters, Basheeru
Piedt, Marcello
Malan, Andre
Kotze, Hanno
Nyaku, Onke
Christensen, Mathew
Moletsane, Pheku
Karelse, Tyrece
Capell, Blayde
Jardine, Jarred
America, Hershell Bradley
Briesies, Jethli Van
Majeza, Sintu
Smuts, Kelly
Du Plooy, Leus
Gumede, Khwezi
Terblanche, Ruan
Kaber, Thomas
Meyer, Renaldo Carl Gawin
Commins, Murray
Richards, Heath
USA
Smith, Dwayne
Barbados
Ntanzi, Lifa
Heerden, George Van
Malife, Liabona
Hansen, Bennie
Adrianatos, Mark
South africa
Beaufort, Luke