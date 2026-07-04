Garden Route Badgers Cricket Team Players

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Garden Route Badgers

Paterson, Dane

South Africa

Linde, George

South Africa

Stuurman, Glenton

South Africa

Ndwandwa, Tsepo

South Africa

Jacobs, Kyle

South Africa

Alder, Liam

Smith, Jason

South Africa

Brett, Merrick

South Africa

Dukes, Gareth

South Africa

Valli, Yaseen

South Africa

Tait, Stephan

South Africa

Walters, Basheeru

South Africa

Piedt, Marcello

South Africa

Malan, Andre

South Africa

Kotze, Hanno

South Africa

Nyaku, Onke

South Africa

Christensen, Mathew

South Africa

Moletsane, Pheku

South Africa

Karelse, Tyrece

South Africa

Capell, Blayde

South Africa

Jardine, Jarred

South Africa

America, Hershell Bradley

South Africa

Briesies, Jethli Van

Majeza, Sintu

Smuts, Kelly

South Africa

Du Plooy, Leus

South Africa

Gumede, Khwezi

South Africa

Terblanche, Ruan

South Africa

Kaber, Thomas

South Africa

Meyer, Renaldo Carl Gawin

South Africa

Commins, Murray

South Africa

Richards, Heath

USA

Smith, Dwayne

Barbados

Ntanzi, Lifa

South Africa

Heerden, George Van

Malife, Liabona

Hansen, Bennie

South Africa

Adrianatos, Mark

South africa

Beaufort, Luke

South africa