Legends of Rupganj Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Legends of Rupganj

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Shahriar, Munim

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Miah, Ruyel

Bangladesh

Ali, Muktar

Bangladesh

Rahman, Sabbir

Bangladesh

Sukkur, Irfan

Bangladesh

Gazi, Sohag

Bangladesh

Hossain, Al-Amin

Bangladesh

Jani, Chirag

India

Mortaza, Mashrafe

Bangladesh

Islam, Naeem

Bangladesh

Samad, Nabil

Bangladesh

Hasan, Mehedi

Bangladesh

Islam, Rajibul

Bangladesh

Saha, Sanjit

Bangladesh

Hasan, Asif

Bangladesh

Hayder, Tanbir

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Musa, Abbas

Bangladesh

Naem, Md Ashik-Ul-Alam

Royen, Jawad Mohammad

Islam Jr, Naeem

Bangladesh

Islam, Shamsul

Bangladesh

Islam, Shadman

Bangladesh

Ahmed, Asif

Bangladesh

Halim, Abdul

Bangladesh

Maruf, Mehedi

Bangladesh

Onik, Qazi

Bangladesh

Hasan, Raqibul

Bangladesh

Ghosh, Pinak

Bangladesh

Islam, Sunzamul

Bangladesh

Islam, Shafiul

Bangladesh

Ahmed, Azmir

Bangladesh

Ali, Hossain

Bangladesh

Oney, Fardeen Hasan

Bangladesh

Paul, Anup

Bangladesh

Ahmed, Aftab

Bangladesh