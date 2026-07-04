Melbourne Renegades Cricket Team Players

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Melbourne Renegades

Tye, Andrew

Australia

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Seifert, Tim

New Zealand

Cox, Jordan

England

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Zampa, Adam

Australia

Lyon, Nathan

Australia

Richardson, Kane

Australia

Sandhu, Gurinder

Australia

Brown, Josh

Australia

Macdonald, Blake

Australia

Behrendorff, Jason

Australia

Marsh, Shaun

Australia

Doggett, Brendan

Australia

Edwards, Scott

Netherlands

de Kock, Quinton

South Africa

Elliott, Sam

Australia

Maddinson, Nic

Australia

Harris, Marcus

Australia

Kellepotha, Prasad

Sri Lanka

Sutherland, Will

Australia

Crone, Xavier

Australia

Harvey, Mackenzie

Australia

Fraser-McGurk, Jake

Australia

O'Neill, Fergus

Australia

McDermott, Ben

Australia

Rogers, Tom

Australia

Siddle, Peter

Australia

Jewell, Caleb Paul

Australia

Bethell, Jacob Graham

England

Spoors, Matthew

Canada

Evans, Laurie

England

Clarke, Joe

England

Muyeye, Tawanda

Zimbabwe

Dixon, Harry

Australia

Khan, Hassan

Pakistan

McDonald, Andrew

Australia

Wells, Jonathan

Australia

Peake, Oliver

Australia

Stow, Callum

Australia

Pearson, Tyler

Hennig, Matt

Australia

Lemire, Jai

Australia

Archer, Michael

Australia

Brown, Joshua

South africa