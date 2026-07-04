Follow us
Tye, Andrew
Australia
Rizwan, Mohammad
Pakistan
Seifert, Tim
New Zealand
Cox, Jordan
England
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Afghanistan
Zampa, Adam
Lyon, Nathan
Richardson, Kane
Sandhu, Gurinder
Brown, Josh
Macdonald, Blake
Behrendorff, Jason
Marsh, Shaun
Doggett, Brendan
Edwards, Scott
Netherlands
de Kock, Quinton
South Africa
Elliott, Sam
Maddinson, Nic
Harris, Marcus
Kellepotha, Prasad
Sri Lanka
Sutherland, Will
Crone, Xavier
Harvey, Mackenzie
Fraser-McGurk, Jake
O'Neill, Fergus
McDermott, Ben
Rogers, Tom
Siddle, Peter
Jewell, Caleb Paul
Bethell, Jacob Graham
Spoors, Matthew
Canada
Evans, Laurie
Clarke, Joe
Muyeye, Tawanda
Zimbabwe
Dixon, Harry
Khan, Hassan
McDonald, Andrew
Wells, Jonathan
Peake, Oliver
Stow, Callum
Pearson, Tyler
Hennig, Matt
Lemire, Jai
Archer, Michael
Brown, Joshua
South africa