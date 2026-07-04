Northerns Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Northerns

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Tsiga, Tafadzwa

Zimbabwe

Jaure, Keith

Zimbabwe

Mashinge, William

Zimbabwe

Mudzinganyama, Brian

Zimbabwe

Chari, Brian

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Ndlovu, Ainsley

Zimbabwe

Makoni, Tanunurwa

Zimbabwe

Shumba, Milton

Zimbabwe

Masuku, Ernest

Zimbabwe

Mayavo, Nyasha

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Musakanda, Tarisai

Zimbabwe

Mumba, Carl

Zimbabwe

Kaitano, Takudzwanashe

Zimbabwe

Chibhabha, Chamu

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Dzikiti, Talent

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Maruma, Timycen

Zimbabwe

Masakadza, Shingi

Zimbabwe

Kasuza, Kevin

Zimbabwe

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Masara, John

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Magodo, Spencer

Mpofu, Nkosana

Zimbabwe

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Gumbie, Joylord

Zimbabwe