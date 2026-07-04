Seattle Orcas Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Seattle Orcas

Burger, Nandre

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Wasim, Imad

Pakistan

Parnell, Wayne

South Africa

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Seifert, Tim

New Zealand

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Pretorius, Dwaine

South Africa

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Khan, Zaman

Pakistan

Fortuin, Bjorn

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Walsh Jr, Hayden

USA

Paul, Keemo

Guyana

Stoinis, Marcus

Australia

Warner, David

Australia

Ellis, Nathan

Australia

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Morris, Lance

Australia

Taylor, Steven

USA

Jones, Aaron

Barbados

Jahangir, Shayan

Pakistan

Patel, Nisarg

USA

Singh, Jessy

USA

Robinson, Tim

New Zealand

Brown, Josh

Australia

Sangha, Tanveer

Australia

Klaasen, Heinrich

South Africa

Ngidi, Lungi

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Mayers, Kyle

Barbados

Gannon, Cameron

Australia

Hetmyer, Shimron

Guyana

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

Sheikh, Ali

USA

Perera, Angelo

Sri Lanka

Singh, Harmeet

India

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Ranjane, Shubham

India

Simhadri, Phani

USA

Amre, Pravin

India

Jariwala, Rahul

USA

Desai, Ayan

USA

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

Singh Baddhan, Harmeet

USA

Lumba, Sharad

India

Nayak, Sujit

India