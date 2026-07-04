Follow us
Burger, Nandre
South Africa
Breetzke, Matthew
Wasim, Imad
Pakistan
Parnell, Wayne
Naveed, Izharulhaq
Afghanistan
Seifert, Tim
New Zealand
Shanaka, Dasun
Sri Lanka
Pretorius, Dwaine
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Khan, Zaman
Fortuin, Bjorn
Rickelton, Ryan
Baartman, Ottniel
Walsh Jr, Hayden
USA
Paul, Keemo
Guyana
Stoinis, Marcus
Australia
Warner, David
Ellis, Nathan
Naib, Gulbadin
Farooqi, Fazalhaq
Morris, Lance
Taylor, Steven
Jones, Aaron
Barbados
Jahangir, Shayan
Patel, Nisarg
Singh, Jessy
Robinson, Tim
Brown, Josh
Sangha, Tanveer
Klaasen, Heinrich
Ngidi, Lungi
Coetzee, Gerald
Mayers, Kyle
Gannon, Cameron
Hetmyer, Shimron
McCoy, Obed
Saint Vincent and the Grenadines
Sheikh, Ali
Perera, Angelo
Singh, Harmeet
India
Jayasuriya, Shehan
Ranjane, Shubham
Simhadri, Phani
Amre, Pravin
Jariwala, Rahul
Desai, Ayan
Salamkheil, Waqar
Singh Baddhan, Harmeet
Lumba, Sharad
Nayak, Sujit