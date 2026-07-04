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Lamichhane, Sandeep
Nepal
Amir, Mohammad
Pakistan
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Little, Joshua
Ireland
David, Tim
Australia
Guptill, Martin
New Zealand
Theekshana, Morawakage Maheesh
Sri Lanka
Roy, Jason
England
Dupavillon, Daryn
South Africa
Carty, Keacy
Sint Maarten
Udana, Isuru
Patel, Samit
Ramdin, Denesh
Simmons, Lendl
Bravo, Darren
Charles, Bryan
Webster, Tion
Jordan, Chris
Munro, Colin
Hales, Alex
Curran, Tom
Tucker, Lorcan
Netravalkar, Saurabh
India
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Tambe, Pravin
Da Silva, Joshua
Pooran, Nicholas
Phillip, Anderson
Narine, Sunil
Russell, Andre
Jamaica
Walton, Chadwick
Edward, Nathan
Clarke, Mc Kenny
Simmons, Phil
Gous, Andries
Seales, Jayden
Khan, Waqar
Afghanistan
Deyal, Mark
Carmichael, Jaden
Salamkheil, Waqar
Parris, Shaqkere
Shah, Yasir
Rampaul, Ravi
McCullum, Brendon
New zealand
Lewis, Shaaron
Tariq, Usman