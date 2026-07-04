Trinbago Knight Riders Cricket Team Players

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Trinbago Knight Riders

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Amir, Mohammad

Pakistan

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Little, Joshua

Ireland

David, Tim

Australia

Guptill, Martin

New Zealand

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Roy, Jason

England

Dupavillon, Daryn

South Africa

Carty, Keacy

Sint Maarten

Udana, Isuru

Sri Lanka

Patel, Samit

England

Ramdin, Denesh

Trinidad and Tobago

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Bravo, Darren

Trinidad and Tobago

Charles, Bryan

Trinidad and Tobago

Webster, Tion

Trinidad and Tobago

Jordan, Chris

England

Munro, Colin

New Zealand

Hales, Alex

England

Curran, Tom

England

Tucker, Lorcan

Ireland

Netravalkar, Saurabh

India

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Tambe, Pravin

India

Da Silva, Joshua

Trinidad and Tobago

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

Phillip, Anderson

Trinidad and Tobago

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Russell, Andre

Jamaica

Walton, Chadwick

Jamaica

Edward, Nathan

Trinidad and Tobago

Clarke, Mc Kenny

Simmons, Phil

Trinidad and Tobago

Gous, Andries

South Africa

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Khan, Waqar

Afghanistan

Deyal, Mark

Trinidad and Tobago

Carmichael, Jaden

Salamkheil, Waqar

Afghanistan

Parris, Shaqkere

Shah, Yasir

Pakistan

Rampaul, Ravi

Trinidad and Tobago

McCullum, Brendon

New zealand

Lewis, Shaaron

Tariq, Usman

Pakistan