Toronto Nationals Cricket Team Players

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Toronto Nationals

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Pollard, Kieron

Trinidad and Tobago

Boult, Trent

New Zealand

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Talat, Hussain

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

van der Dussen, Rassie

South Africa

Kirton, Nicholas

Canada

Afridi, Shahid

Pakistan

Bravo, Darren

Trinidad and Tobago

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Munro, Colin

New Zealand

Erasmus, Gerhard

Namibia

Singh, Jessy

USA

Henriques, Moises

Australia

Green, Chris

Australia

Klaasen, Heinrich

South Africa

Suri, Chirag

United Arab Emirates

Chase, Roston

Barbados

Behrendorff, Jason

Australia

Shepherd, Romario

Guyana

Bin Zafar, Saad

Canada

Hossain, Rishad

Bangladesh

Thomas, Rodrigo

Canada

Smit, JJ

Namibia

Chand, Unmukt

India

Simmons, Phil

Trinidad and Tobago

Gous, Andries

South Africa

Kapoor, Armaan

Canada

Shazad, Rommel

Canada

Allen, Fabian

Jamaica

Malik, Farhan

Pakistan

Dilraj, Deol

Canada

Nazar, Salman

Canada

McClenaghan, Mitchell

New Zealand

Mann, Kanwar

Siddique, Zunaed

United arab emirates

Matharu, Jatinder

Rohid Khan, Mohammad

United Arab Emirates

Singh, Jagandeep

McCullum, Brendon

New zealand

Rohid, Muhammad