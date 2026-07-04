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Lamichhane, Sandeep
Nepal
Kumar, Rohit
Siddique, Junaid
United Arab Emirates
Pollard, Kieron
Trinidad and Tobago
Boult, Trent
New Zealand
Nawaz, Mohammad
Pakistan
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Talat, Hussain
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Khan, Zaman
Ayub, Saim
van der Dussen, Rassie
South Africa
Kirton, Nicholas
Canada
Afridi, Shahid
Bravo, Darren
Steven Peter Devereux Smith
Australia
Farooqi, Fazalhaq
Afghanistan
Ashraf, Faheem
Munro, Colin
Erasmus, Gerhard
Namibia
Singh, Jessy
USA
Henriques, Moises
Green, Chris
Klaasen, Heinrich
Suri, Chirag
Chase, Roston
Barbados
Behrendorff, Jason
Shepherd, Romario
Guyana
Bin Zafar, Saad
Hossain, Rishad
Bangladesh
Thomas, Rodrigo
Smit, JJ
Chand, Unmukt
India
Simmons, Phil
Gous, Andries
Kapoor, Armaan
Shazad, Rommel
Allen, Fabian
Jamaica
Malik, Farhan
Dilraj, Deol
Nazar, Salman
McClenaghan, Mitchell
Mann, Kanwar
Siddique, Zunaed
United arab emirates
Matharu, Jatinder
Rohid Khan, Mohammad
Singh, Jagandeep
McCullum, Brendon
New zealand
Rohid, Muhammad