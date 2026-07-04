Zimbabwe A Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Zimbabwe A

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Mutumbami, Richmond

Zimbabwe

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Kaia, Roy

Zimbabwe

Ndlovu, Ainsley

Zimbabwe

Makoni, Tanunurwa

Zimbabwe

Shumba, Milton

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Masuku, Ernest

Zimbabwe

Masvaure, Prince

Zimbabwe

Mayavo, Nyasha

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Kaitano, Takudzwanashe

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Naqvi, Antum

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Welch, Nick

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Falao, Alex

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Maruma, Timycen

Zimbabwe

Tiripano, Donald

Zimbabwe

Kasuza, Kevin

Zimbabwe

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Chiora, Tinashe

Zimbabwe

Mufudza, Tapiwa

Zimbabwe

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

Myers, Dion

Zimbabwe

Chakabva, Regis

Zimbabwe

Mutombodzi, Tinotenda

Zimbabwe

Welch, Matthew

Zimbabwe