Follow us
Hamza, Mir
Pakistan
Akram, Qasim
Yousuf, Omair
Bangalzai, Adul Wahid
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Talat, Hussain
Ghulam, Kamran
Kaia, Innocent
Ayub, Saim
Jamal, Aamer
Haseebullah
Jongwe, Luke
Williams, Sean
Shumba, Milton
Madande, Clive
Burl, Ryan
Mavuta, Brandon
Ervine, Craig
Evans, Brad
Ngarava, Richard
Marumani, Tadiwanashe
Akram, Faraz
Chivanga, Tanaka
Madhevere, Wesley
Nyauchi, Victor
Masakadza, Wellington
Khan, Mubashir
Turkiye
Chatara, Tendai
Muzarabani, Blessing
Gumbie, Joylord
Ali, Mohammad
Butt, Imran
Nazir, Rohail
Khan, Saad
Sinha, Dahani
Mahmood, Athar
Mehmood, Asif
Huraira, Mohammad
Mumtaz, Mehran
Ahmad, Waqar