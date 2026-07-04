List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens

Hamza, Mir

Pakistan

Akram, Qasim

Pakistan

Yousuf, Omair

Pakistan

Bangalzai, Adul Wahid

Pakistan

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Talat, Hussain

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Ayub, Saim

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Shumba, Milton

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Khan, Mubashir

Turkiye

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

Ali, Mohammad

Pakistan

Butt, Imran

Pakistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Khan, Saad

Pakistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Mahmood, Athar

Mehmood, Asif

Huraira, Mohammad

Pakistan

Mumtaz, Mehran

Pakistan

Ahmad, Waqar

Pakistan