Follow us
de Zorzi, Tony
South Africa
Burger, Nandre
Breetzke, Matthew
Stubbs, Tristan
Rashid, Adil
England
Roy, Jason
Jacks, Will
Brook, Harry
Bavuma, Temba
Rabada, Kagiso
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Yusuf, Codi Ethan
Maharaj, Keshav
Malan, Dawid
Woakes, Chris
Buttler, Jos
Topley, Reece
Duckett, Ben
Curran, Sam
Salt, Phil
Archer, Jofra
Ali, Moeen
Ahmed, Rehan
Mahmood, Saqib
Ngidi, Lungi
Bosch, Corbin
Markram, Aiden
Brevis, Dewald
Muthusamy, Senuran
Root, Joe
Stone, Olly
Carse, Brydon
Banton, Tom
Bethell, Jacob Graham
Willey, David
Overton, Jamie
Smith, Jamie Luke
Baker, Sonny
Maphaka, Kwena
Pretorius, Lhuan-dre