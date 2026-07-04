Follow us
Rodrigues, Jemimah
India
Reddy, Arundhati
Mandhana, Smriti
Ghosh, Richa
Sharma, Deepti
Kaur, Harmanpreet
Tryon, Chloe
South Africa
Bhatia, Yastika Harish
Kaur, Amanjot Bhupinder
Rana, Sneh
Wolvaardt, Laura
Deol, Harleen
Klaas, Masabata
Khaka, Ayabonga
Luus, Sune
Goodall, Lara
Brits, Tazmin
de Klerk, Nadine
Jafta, Sinalo
Bosch, Anne
Mlaba, Nonkululeko
Dercksen, Annerie
Atapattu, Chamari
Sri Lanka
Perera, Hasini
Ranaweera, Inoka
Sanjeewani, Anushka
Kulasuriya, Achini
de Silva, Nilakshi
Madavi, Harshitha
Kumari, Sugandika
Karunaratne, Hansima
Dilhari, Kavisha
Gunaratne, Vishmi
Shangase, Nondumiso
Gautam, Kashvee Sudesh
Meso, Karabo
Priyadharshani, Inoshi
Naidu, Seshnie
South africa
Sewwandi, Rashmika
Sri lanka
Hasabnis, Tejal
Nanayakkara, Manudi
Vihanga, Dewmi
Smit, Miane
Charani, NR Shree
Madara, Malki
Upadhyay, Shuchi
Rawal, Pratika
Badalge, Piumi