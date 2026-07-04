ODI Sri Lanka Tri-Series, Women Cricket Tournament Players

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ODI Sri Lanka Tri-Series, Women

Rodrigues, Jemimah

India

Reddy, Arundhati

India

Mandhana, Smriti

India

Ghosh, Richa

India

Sharma, Deepti

India

Kaur, Harmanpreet

India

Tryon, Chloe

South Africa

Bhatia, Yastika Harish

India

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Rana, Sneh

India

Wolvaardt, Laura

South Africa

Deol, Harleen

India

Klaas, Masabata

South Africa

Khaka, Ayabonga

South Africa

Luus, Sune

South Africa

Goodall, Lara

South Africa

Brits, Tazmin

South Africa

de Klerk, Nadine

South Africa

Jafta, Sinalo

South Africa

Bosch, Anne

South Africa

Mlaba, Nonkululeko

South Africa

Dercksen, Annerie

South Africa

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

Sanjeewani, Anushka

Sri Lanka

Kulasuriya, Achini

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Karunaratne, Hansima

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Shangase, Nondumiso

South Africa

Gautam, Kashvee Sudesh

India

Meso, Karabo

South Africa

Priyadharshani, Inoshi

Sri Lanka

Naidu, Seshnie

South africa

Sewwandi, Rashmika

Sri lanka

Hasabnis, Tejal

India

Nanayakkara, Manudi

Sri lanka

Vihanga, Dewmi

Sri lanka

Smit, Miane

South africa

Charani, NR Shree

India

Madara, Malki

Upadhyay, Shuchi

India

Rawal, Pratika

India

Badalge, Piumi

Sri lanka