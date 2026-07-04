Follow us
Hendricks, Beuran
South Africa
Linde, George
Stubbs, Tristan
Jansen, Marco
Shamsi, Tabraiz
Parnell, Wayne
Rossouw, Rilee
Miller, David
Charles, Johnson
Saint Lucia
Cottrell, Sheldon
Trinidad and Tobago
Hosein, Akeal
Smith, Odean
Jamaica
Hope, Shai
Barbados
Powell, Rovman
Rutherford, Sherfane
Guyana
Hendricks, Reeza
Magala, Sisanda
Rabada, Kagiso
Fortuin, Bjorn
Rickelton, Ryan
Maharaj, Keshav
Smith, Jason
Brooks, Shamarh
Cariah, Yannick
Joseph, Shamar
India
Motie, Gudakesh
Klaasen, Heinrich
Ngidi, Lungi
Bosch, Corbin
Markram, Aiden
Brevis, Dewald
Nortje, Anrich
Mayers, Kyle
Holder, Jason
Chase, Roston
Reifer, Raymon
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
Hermann, Rubin
de Kock, Quinton
Pooran, Nicholas
King, Brandon
Shepherd, Romario
Hetmyer, Shimron
McCoy, Obed
Saint Vincent and the Grenadines
Maphaka, Kwena
Forde, Matthew
Seales, Jayden
Pretorius, Lhuan-dre
Sampson, Quentin