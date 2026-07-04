T20 Series Zimbabwe vs Ireland Cricket Tournament Players

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T20 Series Zimbabwe vs Ireland

Little, Joshua

Ireland

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Ballance, Gary

Zimbabwe

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Mayavo, Nyasha

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Mumba, Carl

Zimbabwe

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Chibhabha, Chamu

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Kamunhukamwe, Tinashe

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

van Woerkom, Theo

New Zealand

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Stirling, Paul

Ireland

Balbirnie, Andy

Ireland

Dockrell, George

Ireland

Hume, Graham

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Delany, Gareth

Ireland

Hand, Fionn

Ireland

White, Benjamin

Ireland

Humphreys, Matthew

Ireland

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

McCarthy, Barry

Ireland

Myers, Dion

Zimbabwe

Young, Craig

Ireland

Tector, Tim

Ireland

Adair, Ross

Ireland

Rock, Neil

Ireland

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Maposa, Tinotenda Tinashe

Zimbabwe