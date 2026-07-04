Follow us
Little, Joshua
Ireland
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Gwandu, Trevor
Ballance, Gary
Kaia, Innocent
Jongwe, Luke
Williams, Sean
Madande, Clive
Mayavo, Nyasha
Burl, Ryan
Mumba, Carl
Campbell, Johnathan
Mavuta, Brandon
Musekiwa, T
Chibhabha, Chamu
Ervine, Craig
Evans, Brad
Ngarava, Richard
Kamunhukamwe, Tinashe
Marumani, Tadiwanashe
Madhevere, Wesley
van Woerkom, Theo
New Zealand
Nyauchi, Victor
Masakadza, Wellington
Munyonga, Tony
Bennet, Brian
Stirling, Paul
Balbirnie, Andy
Dockrell, George
Hume, Graham
Adair, Mark
Campher, Curtis
Tucker, Lorcan
Tector, Harry
Delany, Gareth
Hand, Fionn
White, Benjamin
Humphreys, Matthew
Chatara, Tendai
Muzarabani, Blessing
McCarthy, Barry
Myers, Dion
Young, Craig
Tector, Tim
Adair, Ross
Rock, Neil
Nyamhuri, Newman Takudzwa
Maposa, Tinotenda Tinashe