T20 UAE Tri-Series Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 UAE Tri-Series

Khan, Asif

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Shah, Khushdil

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Talat, Hussain

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Ali, Hasan

Pakistan

Parashar, Dhruv

United Arab Emirates

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Agha, Salman Ali

Pakistan

Ali, Noor

Afghanistan

Jamal, Nasir

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Farooq, Muhammad

United Arab Emirates

Chopra, Rahul

United Arab Emirates

Tarakhil, Wafiullah

Afghanistan

Shirzad, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Rohid Khan, Mohammad

United Arab Emirates

Jawadullah, Muhammad

United arab emirates

Zuhaib, Muhammad

United arab emirates

Kang, Simranjeet Singh

United Arab Emirates

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Ahmad, Bashir

Afghanistan

Khan, Saghir

United arab emirates

Nawaz, Hasan

Pakistan

Kharoti, Nangialai

Afghanistan

Ahmadzai, Abdullah

Afghanistan

Ali, Haider

United Arab Emirates

Kaushik, Harshit

United Arab Emirates