Follow us
Khan, Asif
United Arab Emirates
Siddique, Junaid
Muhammad, Waseem
Sharma, Aryansh
Shah, Khushdil
Pakistan
Nawaz, Mohammad
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Talat, Hussain
Zaman, Fakhar
Khan, Rashid
Afridi, Shaheen
Rauf, Haris
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Omarzai, Azmatullah
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Muqeem, Sufiyan
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Ahmad, Fareed
Ashraf, Sharafuddin
Janat, Karim
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Atal, Sedeq
Farooqi, Fazalhaq
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Wasim Jr, Mohammad
Ali, Hasan
Parashar, Dhruv
D'souza, Ethan
Sharafu, Alishan
Agha, Salman Ali
Ali, Noor
Jamal, Nasir
Rasooli, Darwish
Ghazanfar, Allah Mohammad
Safi, Mohammad Saleem
Farhan, Sahibzada
Farooq, Muhammad
Chopra, Rahul
Tarakhil, Wafiullah
Shirzad, Mohammad Ishaq
Rohid Khan, Mohammad
Jawadullah, Muhammad
United arab emirates
Zuhaib, Muhammad
Kang, Simranjeet Singh
Mirza, Mohammad Salman
Ahmad, Bashir
Khan, Saghir
Nawaz, Hasan
Kharoti, Nangialai
Ahmadzai, Abdullah
Ali, Haider
Kaushik, Harshit