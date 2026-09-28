Squads North West Dragons vs Dolphins First class First Class Series South Africa 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
De Swardt Ruan
wicket keeper
Ackerman Marques
batsman
Hermann Rubin
wicket keeper
Baartman Ottniel
bowler
Jansen Duan
bowler
Bosch Eathan
all rounder
King CJ
no information yet
Cele Okuhle
all rounder
Lubbe Wihan
batsman
Dithole Tshepang
batsman
Mokoena Thabang Grant
batsman
Dupavillon Daryn
bowler
Mungroo Kerwin
bowler
Erwee Sarel
batsman
Muthusamy Senuran
all rounder
Gilson Sean
no information yet
Ngoepe Lesiba
batsman
Maharaj Keshav
bowler
Peters Gideon
bowler
Miller David
batsman
Pretorius Dwaine
all rounder
Naicker Theesan
bowler
Pretorius Migael
bowler
Parsons Bryce
all rounder
Prince Meeka-eel
bowler
Phehlukwayo Andile
all rounder
Seleka Caleb
bowler
Porteous Bradley
batsman
van den Bergh Nicholas Jacques
wicket keeper
Roelofsen Grant
wicket keeper
Van Tonder Raynard
batsman
Smith Jason
batsman
Match has not started yet