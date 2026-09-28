Squads North West Dragons vs Dolphins First class First Class Series South Africa 27.12.2026

First class

NOW
NOW
DOL
DOL

Playing

NOW
NOW
DOL
DOL
First TeamSecond Team
De Swardt Ruan

wicket keeper

Hermann Rubin

wicket keeper

Bosch Eathan

all rounder

King CJ

no information yet

Cele Okuhle

all rounder

Gilson Sean

no information yet

Pretorius Dwaine

all rounder

Parsons Bryce

all rounder

Roelofsen Grant

wicket keeper

Bench

NOW
NOW
DOL
DOL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet