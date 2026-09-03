Squads Eastern Storm vs Eastern Cape Linyathi List a List-A CSA One Day Cup Division 2 20.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Classen Chad
bowler
Bossr Jerome
wicket keeper
Felane Neo Siyabulela
bowler
Botha Eben
batsman
Johnson Juandre
wicket keeper
de Klerk Jade
bowler
Louis Rossouw Daniel
batsman
Dodd Joshua
bowler
Lubbe Leander Juan
all rounder
Fojela Phaphama
bowler
Marshall Wesley
batsman
Forbes Keeran
no information yet
Ngcobo T
bowler
Hlatuka Thabile
bowler
Pearse Mark
batsman
Malika Mncedisi
wicket keeper
Pillay Mekyle
all rounder
Marais Marco
batsman
Pillay Shaylen
batsman
Matthews Dyllan
all rounder
Posthumus Divan
all rounder
Niemand Jason
all rounder
Rasemene Andrew
bowler
Nqolo Jerry
all rounder
Simelane Tumelo
bowler
Totana Thozama
bowler
Tembela Thulani
batsman
van Zyl Nathaniel
all rounder
Visser Aron
batsman
van Zyl Nico
bowler
Walter Sekhukhune Kabelo
batsman
Yikha Nonelela
batsman
Match has not started yet