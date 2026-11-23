Squads Northern Cape vs Eastern Storm List a List-A Shield South Africa 21.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Britz Christopher
all rounder
Classen Chad
bowler
Kagisho Mohale
all rounder
Felane Neo Siyabulela
bowler
Kemm Ernest Hercules
all rounder
Johnson Juandre
wicket keeper
Klijnhans Christoffel
no information yet
Louis Rossouw Daniel
batsman
Landsberg Juan
bowler
Lubbe Leander Juan
all rounder
Mahlangu Victor
batsman
Marshall Wesley
batsman
Motswiri Emmanuel
all rounder
Ngcobo T
bowler
Ntuli Tshepo
bowler
Pearse Mark
batsman
Oakes Jason
wicket keeper
Pillay Mekyle
all rounder
Qwabe Zakhele
bowler
Pillay Shaylen
batsman
Terblanche Romano
all rounder
Posthumus Divan
all rounder
Thomson Grant
all rounder
Rasemene Andrew
bowler
van Dyk Johan
bowler
Simelane Tumelo
bowler
Van Rensburg Benjamin
bowler
Tembela Thulani
batsman
Viljoen Hanu
wicket keeper
Visser Aron
batsman
Walters Basheeru
bowler
Walter Sekhukhune Kabelo
batsman
Match has not started yet