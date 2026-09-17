Squads Denmark vs Kuwait List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 24.10.2026

List a

DEN
DEN
KUW
KUW

Playing

DEN
DEN
KUW
KUW
First TeamSecond Team
Ahmad Saif

all rounder

Anand Surya

all rounder

Bharaj Taranjit

wicket keeper

Aslam Mohommed

all rounder

Bhavsar Meet

wicket keeper

Hashmi Abdul

wicket keeper

Heath Sebastian

no information yet

Khan Shiraz

all rounder

Lathif Nimish

all rounder

Khan Delawar

all rounder

Patel Usman

wicket keeper

Shah Hamid

all rounder

Zaheer Ali

batsman

Zeb Shakeel

all rounder

Bench

DEN
DEN
KUW
KUW

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet