Squads Denmark vs Kuwait List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 24.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmad Saif
all rounder
Ahmed Mirza
bowler
Ali Malik Lucky
bowler
Amin Mohammad
batsman
Anand Surya
all rounder
Anto Clinto
batsman
Bharaj Taranjit
wicket keeper
Aslam Mohommed
all rounder
Hald Oliver
bowler
Bhavsar Meet
wicket keeper
Hashmi Abdul
wicket keeper
Chenthamara Anudeep
bowler
Heath Sebastian
no information yet
Khan Shiraz
all rounder
Henriksen Jonas Strandby
batsman
Lathif Nimish
all rounder
Karimi Eshan
bowler
M Mohammed Shafeeq
bowler
Khan Delawar
all rounder
Monib Sayed
bowler
Khan Zameer
batsman
Patel Usman
wicket keeper
Laegsgaard Nicolaj
all rounder
Patel Yasin Ishak
bowler
Mahmood Abdullah
bowler
Sandaruwan Ravija
batsman
Munir Saud
bowler
Tahir Bilal
batsman
Shah Hamid
all rounder
Zaheer Ali
batsman
Shaheen Musa
batsman
Thanikaithasan Shangeev
batsman
Zeb Shakeel
all rounder
Match has not started yet