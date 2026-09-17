Squads Kuwait vs Kenya List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 28.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Mirza
bowler
Bhudia Sachin
all rounder
Amin Mohammad
batsman
Gill Sachin
batsman
Anto Clinto
batsman
Gondaria Dhiren
batsman
Aslam Mohommed
all rounder
Karim Irfan
wicket keeper
Bhavsar Meet
wicket keeper
Kundi Jasraj
all rounder
Chenthamara Anudeep
bowler
Langat Peter
bowler
Khan Shiraz
all rounder
Mugabe Neil
batsman
Lathif Nimish
all rounder
Muthui Mwendwa Gerard
all rounder
M Mohammed Shafeeq
bowler
Mutua Francis Muia
bowler
Monib Sayed
bowler
Ngoche Shem
all rounder
Patel Usman
wicket keeper
Odhiambo Nelson
bowler
Patel Yasin Ishak
bowler
Oluoch Lucas
bowler
Sandaruwan Ravija
batsman
Patel Rakep
batsman
Tahir Bilal
batsman
Patel Rushab
batsman
Zaheer Ali
batsman
Patel Vishil
bowler
Match has not started yet