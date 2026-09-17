Squads Kuwait vs Kenya List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 28.10.2026

List a

KUW
KUW
KEN
KEN

Playing

KUW
KUW
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Bhudia Sachin

all rounder

Aslam Mohommed

all rounder

Karim Irfan

wicket keeper

Bhavsar Meet

wicket keeper

Kundi Jasraj

all rounder

Khan Shiraz

all rounder

Lathif Nimish

all rounder

Ngoche Shem

all rounder

Patel Usman

wicket keeper

Zaheer Ali

batsman

Bench

KUW
KUW
KEN
KEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet