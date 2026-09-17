Squads Qatar vs Denmark List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 28.10.2026

List a

QAT
QAT
DEN
DEN

Playing

QAT
QAT
DEN
DEN
First TeamSecond Team
Ahmad Saif

all rounder

Ali Shakir

no information yet

Anand Surya

all rounder

Asim Muhammad

no information yet

Bharaj Taranjit

wicket keeper

Farooq Amir

all rounder

Hashmi Abdul

wicket keeper

Heath Sebastian

no information yet

Irshad Mohammed

all rounder

Kassim Shakkir

all rounder

Khan Delawar

all rounder

Maria Louis Daniel Archer

no information yet

Shah Hamid

all rounder

Sajjad Tamoor

all rounder

Zeb Shakeel

all rounder

Theruvath Hassainar Rifayi

no information yet

Uddin Arif Nasir

no information yet

ur-Rehman Mujeeb

no information yet

Bench

QAT
QAT
DEN
DEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet