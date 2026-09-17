Squads Qatar vs Denmark List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 28.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehmani Owais
bowler
Ahmad Saif
all rounder
Ahmed Shahzaib Jamil
wicket keeper
Ali Malik Lucky
bowler
Ali Shakir
no information yet
Anand Surya
all rounder
Asim Muhammad
no information yet
Bharaj Taranjit
wicket keeper
Borham Asad
batsman
Hald Oliver
bowler
Farooq Amir
all rounder
Hashmi Abdul
wicket keeper
Ibrahim Zaheer
batsman
Heath Sebastian
no information yet
Irshad Mohammed
all rounder
Henriksen Jonas Strandby
batsman
Kassim Shakkir
all rounder
Karimi Eshan
bowler
Khan Ikramullah
bowler
Khan Delawar
all rounder
Khan Kamran
batsman
Khan Zameer
batsman
Laegsgaard Nicolaj
all rounder
Khan Mujeeb
batsman
Mahmood Abdullah
bowler
Maria Louis Daniel Archer
no information yet
Munir Saud
bowler
Murad Muhammad
bowler
Shah Hamid
all rounder
Nadeem Mohammed
bowler
Shaheen Musa
batsman
Sajjad Tamoor
all rounder
Thanikaithasan Shangeev
batsman
Tanveer Muhammad
batsman
Zeb Shakeel
all rounder
Theruvath Hassainar Rifayi
no information yet
Uddin Arif Nasir
no information yet
ur-Rehman Mujeeb
no information yet
Match has not started yet