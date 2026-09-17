Squads Qatar vs Papua New Guinea List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 27.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehmani Owais
bowler
Amini Charles
all rounder
Ahmed Shahzaib Jamil
wicket keeper
Bau Sese
batsman
Ali Shakir
no information yet
Boge Reva John
bowler
Asim Muhammad
no information yet
Charlie Michael
bowler
Borham Asad
batsman
Doriga Kipling
wicket keeper
Farooq Amir
all rounder
Guba Vagi
no information yet
Ibrahim Zaheer
batsman
Hiri Hiri
batsman
Irshad Mohammed
all rounder
Kariko John
bowler
Kassim Shakkir
all rounder
Karoho Peter
wicket keeper
Khan Ikramullah
bowler
Kila Jason
batsman
Khan Kamran
batsman
Morea Kabua
bowler
Nao Alei
bowler
Khan Mujeeb
batsman
Nou Patrick
bowler
Maria Louis Daniel Archer
no information yet
Pala Ura Tony
wicket keeper
Murad Muhammad
bowler
Pokana Nosaina
bowler
Nadeem Mohammed
bowler
Ravu Damien
bowler
Sajjad Tamoor
all rounder
Ray Boio
batsman
Tanveer Muhammad
batsman
Toka Gaudi
all rounder
Theruvath Hassainar Rifayi
no information yet
Vala Asadollah
all rounder
Uddin Arif Nasir
no information yet
Vare Hila George Vaieke
wicket keeper
ur-Rehman Mujeeb
no information yet
Match has not started yet