Squads Qatar vs Papua New Guinea List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 27.10.2026

List a

QAT
QAT
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Playing

QAT
QAT
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First TeamSecond Team
Amini Charles

all rounder

Bau Sese

batsman

Ali Shakir

no information yet

Asim Muhammad

no information yet

Doriga Kipling

wicket keeper

Farooq Amir

all rounder

Guba Vagi

no information yet

Hiri Hiri

batsman

Irshad Mohammed

all rounder

Kassim Shakkir

all rounder

Karoho Peter

wicket keeper

Kila Jason

batsman

Nao Alei

bowler

Maria Louis Daniel Archer

no information yet

Pala Ura Tony

wicket keeper

Sajjad Tamoor

all rounder

Ray Boio

batsman

Toka Gaudi

all rounder

Theruvath Hassainar Rifayi

no information yet

Vala Asadollah

all rounder

Uddin Arif Nasir

no information yet

ur-Rehman Mujeeb

no information yet

Bench

QAT
QAT
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no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet