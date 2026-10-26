Squads Mid West Rhinos vs Eagles List a Pro50 Championship 22.11.2026

List a

MWR
MWR
EAG
EAG

Playing

MWR
MWR
EAG
EAG
First TeamSecond Team
Adil Muhammad

all rounder

Burl Ryan

all rounder

Chibhabha Chamu

all rounder

Curran Ben

batsman

Madziva Neville

all rounder

Hamza Ameer

wicket keeper

Matsiwe Bright

wicket keeper

Madhevere Wesley

all rounder

Mavuta Brandon

all rounder

Mayavo Nyasha

wicket keeper

Masunda Larvet

wicket keeper

Musekiwa T

all rounder

Mutsamba Travor

all rounder

Naqvi Antum

all rounder

Ncube Cunningham

wicket keeper

Rowe Patrick

wicket keeper

Nenhunzi Tinashe

wicket keeper

Bench

MWR
MWR
EAG
EAG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet