Squads Mid West Rhinos vs Eagles List a Pro50 Championship 22.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Adil Muhammad
all rounder
Akram Faraz
bowler
Burl Ryan
all rounder
Chibhabha Chamu
all rounder
Campbell Johnathan
all rounder
Chipara Munashe
batsman
Chingwara Tafara
bowler
Chivanga Tanaka
bowler
Chinouya Michael
bowler
Dzikiti Talent
bowler
Curran Ben
batsman
Ervine Craig
batsman
Kaitano Takudzwanashe
batsman
Falao Alex
bowler
Madziva Neville
all rounder
Hamza Ameer
wicket keeper
Masocha Ronald
bowler
Jaure Keith
bowler
Masvaure Prince
batsman
Kamunhukamwe Tinashe
batsman
Matsiwe Bright
wicket keeper
Madhevere Wesley
all rounder
Mavuta Brandon
all rounder
Marumani Tadiwanashe
wicket keeper
Mayavo Nyasha
wicket keeper
Masunda Larvet
wicket keeper
Mubaiwa Wallace
bowler
Maunze Kudzai
batsman
Mugava Simon
bowler
Mufudza Tapiwa
bowler
Mumba Carl
bowler
Mugeri Prosper
batsman
Murwendo Davis
bowler
Mupfudza Rodney
batsman
Musakanda Tarisai
batsman
Mutombodzi Tinotenda
all rounder
Musekiwa T
all rounder
Mutsamba Travor
all rounder
Naqvi Antum
all rounder
Muzondo Owen
bowler
Nyathi Remembrance
batsman
Ncube Cunningham
wicket keeper
Rowe Patrick
wicket keeper
Nenhunzi Tinashe
wicket keeper
Match has not started yet