Match details Tripura vs Uttar Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

TRI
TRI
UTP
UTP

Match Info

Match:Vijay Hazare Trophy 26/27
Date:Monday, December 14, 2026 - Friday, January 08, 2027
Toss:no information yet
Time:Tuesday, December 29, 2026 03:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Tripura Squad

PlayersBhupendra Jaiswal Tejasvi, Bose Udiyan, Das Saurabh, Debnath Arjun Kshitish, Debnath Bikramjit, Dey Rajat, Dutta Rana, Ghosh Subham, Hossain Saruk, Murasingh Manisankar, Paul Sridam, Roy Hrituraj, Saha Viki, Sarkar Abhijit, Sarkar Ajay, Sarkar Sentu, Sen Nirupam, Shankar Vijay, Singh Swapnil, Sinha Arkaprabha, Sinha Debaprasad Krishnanaman, Sultan Pravez, Uddin Riaz, Vihari Hanuma
Benchno information yet

Uttar Pradesh Squad

PlayersAnsari Zeeshan, Chaudhary Karan, Chaudhary Vaibhav, Garg Priyam K, Goswami Abhishek, Jurel Dhruv, Juyal Aryan, Nigam Vipraj, Panwar Vineet, Rizvi Sameer, Sharma Rituraj, Singh Adarsh, Singh Rinku, Tyagi Kartik, Tyagi Kunal, Veer Prashant, Yadav Aaradhya, Yadav Kartik
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet