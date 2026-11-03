Squads Tripura vs Uttar Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

TRI
TRI
UTP
UTP

Playing

TRI
TRI
UTP
UTP
First TeamSecond Team
Bhupendra Jaiswal Tejasvi

no information yet

Chaudhary Karan

no information yet

Debnath Arjun Kshitish

no information yet

Dey Rajat

batsman

Jurel Dhruv

wicket keeper

Dutta Rana

all rounder

Juyal Aryan

wicket keeper

Nigam Vipraj

all rounder

Sharma Rituraj

all rounder

Roy Hrituraj

no information yet

Singh Adarsh

no information yet

Saha Viki

batsman

Sarkar Sentu

no information yet

Veer Prashant

all rounder

Sen Nirupam

wicket keeper

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Shankar Vijay

all rounder

Yadav Kartik

no information yet

Singh Swapnil

all rounder

Sinha Arkaprabha

wicket keeper

Sultan Pravez

all rounder

Uddin Riaz

no information yet

Bench

TRI
TRI
UTP
UTP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet