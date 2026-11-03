Squads Tripura vs Uttar Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bhupendra Jaiswal Tejasvi
no information yet
Ansari Zeeshan
bowler
Bose Udiyan
batsman
Chaudhary Karan
no information yet
Das Saurabh
bowler
Chaudhary Vaibhav
bowler
Debnath Arjun Kshitish
no information yet
Garg Priyam K
batsman
Debnath Bikramjit
batsman
Goswami Abhishek
batsman
Dey Rajat
batsman
Jurel Dhruv
wicket keeper
Dutta Rana
all rounder
Juyal Aryan
wicket keeper
Ghosh Subham
bowler
Nigam Vipraj
all rounder
Hossain Saruk
batsman
Panwar Vineet
bowler
Murasingh Manisankar
all rounder
Rizvi Sameer
batsman
Paul Sridam
batsman
Sharma Rituraj
all rounder
Roy Hrituraj
no information yet
Singh Adarsh
no information yet
Saha Viki
batsman
Singh Rinku
batsman
Sarkar Abhijit
bowler
Tyagi Kartik
bowler
Sarkar Ajay
bowler
Tyagi Kunal
bowler
Sarkar Sentu
no information yet
Veer Prashant
all rounder
Sen Nirupam
wicket keeper
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Shankar Vijay
all rounder
Yadav Kartik
no information yet
Singh Swapnil
all rounder
Sinha Arkaprabha
wicket keeper
Sinha Debaprasad Krishnanaman
no information yet
Sultan Pravez
all rounder
Uddin Riaz
no information yet
Vihari Hanuma
batsman
Match has not started yet