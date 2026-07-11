Squads Zimbabwe vs Bangladesh Odi ODI Series Zimbabwe vs Bangladesh 11.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Curran Ben
batsman
Hasan Tanzid
batsman
Bennet Brian
batsman
Sarkar Soumya
all rounder
Kaia Innocent
batsman
Shanto Najmul Hossain
batsman
Ervine Craig
batsman
Hasan Sohan Nurul
wicket keeper
Raza Sikandar
all rounder
Hridoy Towhid
batsman
Madhevere Wesley
all rounder
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Madande Clive
wicket keeper
Hossain Mosaddek
all rounder
Evans Brad
all rounder
Ahmed Taskin
bowler
Masakadza Wellington
bowler
Islam Shoriful
bowler
Masuku Ernest
bowler
Islam Tanvir
bowler
Chivanga Tanaka
bowler
Saifuddin Mohammad
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Burl Ryan
all rounder
Das Liton
wicket keeper
Marumani Tadiwanashe
wicket keeper
Hassan Saif
batsman
Muzarabani Blessing
bowler
Hossain Rishad
bowler
Ngarava Richard
bowler
Rahman Mustafizur
bowler
Nyamhuri Newman Takudzwa
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Rana Nahid
bowler