Squads Zimbabwe vs Bangladesh Odi ODI Series Zimbabwe vs Bangladesh 11.07.2026

Odi

ZIM
ZIM

199

BAN
BAN

200

Playing

ZIM
ZIM
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Curran Ben

batsman

Sarkar Soumya

all rounder

Hasan Sohan Nurul

wicket keeper

Raza Sikandar

all rounder

Madhevere Wesley

all rounder

Madande Clive

wicket keeper

Hossain Mosaddek

all rounder

Evans Brad

all rounder

Bench

ZIM
ZIM
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Burl Ryan

all rounder

Das Liton

wicket keeper

Nyamhuri Newman Takudzwa

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