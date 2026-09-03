Squads Dolphins vs Lions T20 CSA T20 Challenge 27.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ackerman Marques
batsman
Abrahams Cole
batsman
Baartman Ottniel
bowler
Dawood Junaid
bowler
Bosch Eathan
all rounder
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Cele Okuhle
all rounder
Fortuin Bjorn
bowler
Dithole Tshepang
batsman
Hamza Zubayr
batsman
Dupavillon Daryn
bowler
Hermann Ronan
wicket keeper
Erwee Sarel
batsman
Magala Sisanda
bowler
Maharaj Keshav
bowler
Makwetu Wandile
wicket keeper
Miller David
batsman
Moreki Tshepo
bowler
Parsons Bryce
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Phehlukwayo Andile
all rounder
Peter Nqabayomzi
bowler
Roelofsen Grant
wicket keeper
Potgieter Delano
all rounder
Simelane Andile
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Smith Jason
batsman
Rickelton Ryan
wicket keeper
Smuts JJ
all rounder
Siboto Malusi
bowler
Subrayen Prenelan
all rounder
Sipamla Lutho
bowler
Viljoen Hanu
wicket keeper
van Biljon Marco
all rounder
Zondo Khaya
batsman
van Buuren Mitchell
all rounder
Match has not started yet