Squads Dolphins vs Lions T20 CSA T20 Challenge 27.09.2026

T20

DOL
DOL
LIO
LIO

Playing

DOL
DOL
LIO
LIO
First TeamSecond Team
Bosch Eathan

all rounder

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Cele Okuhle

all rounder

Hermann Ronan

wicket keeper

Makwetu Wandile

wicket keeper

Parsons Bryce

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Roelofsen Grant

wicket keeper

Potgieter Delano

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

Smuts JJ

all rounder

Viljoen Hanu

wicket keeper

van Biljon Marco

all rounder

Bench

DOL
DOL
LIO
LIO

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet