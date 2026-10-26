Squads Titans vs Warriors T20 T20 South Africa Cup 11.11.2026

T20

TIT
TIT
WAR
WAR

Playing

TIT
TIT
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

De Villiers Matthew

no information yet

Bosch Corbin

all rounder

Brand Neil

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Kruger Patrick

all rounder

Dala CJ

bowler

De Kock Quinton

wicket keeper

Elgar Dean

batsman

Ferreira Donovan

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Markram Aiden

all rounder

Qeshile Sinethemba

wicket keeper

Second Rudi

wicket keeper

Twala Musawenkosi

wicket keeper

Swanepoel Beyers

all rounder

Bench

TIT
TIT
WAR
WAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet