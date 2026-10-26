Squads Titans vs Warriors T20 T20 South Africa Cup 11.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Boast Matthew
bowler
Breetzke Matthew
wicket keeper
Bokako Tladi
bowler
De Villiers Matthew
no information yet
Bosch Corbin
all rounder
du Plessis Jean
batsman
Brand Neil
all rounder
Hermann Jordan
batsman
Brevis Dewald
all rounder
Jansen Marco
all rounder
Coetzee Gerald
bowler
Kruger Patrick
all rounder
Dala CJ
bowler
Meyer Renaldo Carl Gawin
bowler
De Kock Quinton
wicket keeper
Mokgakane Andile
batsman
Elgar Dean
batsman
Mothoa Alfred
bowler
Ferreira Donovan
wicket keeper
Muthusamy Senuran
all rounder
Gqamane Ayabulela
all rounder
Nortje Anrich
bowler
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Olivier Duanne
bowler
Makhanya Sibonelo
batsman
Pillay Jiveshan
batsman
Markram Aiden
all rounder
Plaatjie Siya
bowler
Moonsamy Rivaldo
batsman
Qeshile Sinethemba
wicket keeper
Ngidi Lungi
bowler
Rosier Diego
batsman
Phangiso Aaron
bowler
Second Rudi
wicket keeper
Shamsi Tabraiz
bowler
Simetu Siya
bowler
Twala Musawenkosi
wicket keeper
Stubbs Tristan
batsman
van Heerden Joshua
batsman
Swanepoel Beyers
all rounder
Williams Lizaad
bowler
Van Heerden George
bowler
Match has not started yet