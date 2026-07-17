Squads San Francisco Unicorns vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 17.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Owen Mitchell J
all rounder
Allen Finn
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Short Matt
all rounder
Gous Andries
wicket keeper
Ravindra Rachin
all rounder
Hardie Aaron
all rounder
Maxwell Glenn
all rounder
Khan Hassan
bowler
Chaudhary Nikhil
all rounder
Azam Hammad
all rounder
Pienaar Obus
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Holland Ian
all rounder
Couch Brody L
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Mudassar Ghulam
bowler
Mehmood Asif
bowler
Rauf Haris
bowler
Netravalkar Saurabh
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ashwin Ravichandran
all rounder
Ahmed Mukhtar
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Aponso Amila
bowler
Drysdale Juanoy
all rounder
Chapman Mark
batsman
Ganeshka Saideep
wicket keeper
Edwards Jack
batsman
Gomel Aakarshit
batsman
Ferguson Lockie
bowler
Ilyas Mohammad
bowler
Jansen Marco
all rounder
Immanuel Anirudh
no information yet
Milantha Lahiru
wicket keeper
Peake Oliver
no information yet
Mohammed Yasir
bowler
Zia-ul-Haq
bowler
Paradkar Abhishek
all rounder