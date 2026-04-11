Squads Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 11.04.2026

T20

KKI
KKI

188

HYD
HYD

189

Playing

KKI
KKI
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Sadaqat Maaz

all rounder

Ayub Saim

batsman

Salman Agha

all rounder

Baig Saad

batsman

Khan Usman

no information yet

Ali Moeen

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Shah Khushdil

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Khan Azam

wicket keeper

Khan Irfan

batsman

Ali Hasan

bowler

Shah Hunain

all rounder

Bench

KKI
KKI
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Aziz Shahid

all rounder

Ali Saad

batsman

Hamza Mir

bowler

Azam Hammad

all rounder

Hamza Mohammad

no information yet

Ilyas Aqib

batsman

Rizwanullah -

no information yet

Jahangir Shayan

wicket keeper

Khan Usman

batsman