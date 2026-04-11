Squads Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 11.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hendricks Reeza
batsman
Sadaqat Maaz
all rounder
Muhammad Waseem
batsman
Ayub Saim
batsman
Salman Agha
all rounder
Labuschagne Marnus
batsman
Baig Saad
batsman
Khan Usman
no information yet
Ali Moeen
all rounder
Perera Kusal
wicket keeper
Shah Khushdil
all rounder
Maxwell Glenn
all rounder
Khan Azam
wicket keeper
Khan Irfan
batsman
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Khan Hassan
bowler
Ali Hasan
bowler
Javed Akif
bowler
Zampa Adam
bowler
Shah Hunain
all rounder
Ihsanullah
bowler
Ali Mohammad
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Aziz Shahid
all rounder
Ali Saad
batsman
Charles Johnson
batsman
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Hamza Mir
bowler
Azam Hammad
all rounder
Hamza Mohammad
no information yet
Baartman Ottniel
bowler
Ilyas Aqib
batsman
Hussain Ahmed
bowler
Rizwanullah -
no information yet
Jahangir Shayan
wicket keeper
Tanvir Khuzaima Bin
bowler
Khan Sharjeel
batsman
Warner David
batsman
Khan Usman
batsman