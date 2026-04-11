Match details Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 11.04.2026

T20

KKI
KKI

188

HYD
HYD

189

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:Hyderabad Kingsmen won the toss and opt to bat
Time:Saturday, April 11, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Karachi Kings Squad

PlayersHendricks Reeza, Muhammad Waseem, Salman Agha, Baig Saad, Ali Moeen, Shah Khushdil, Khan Azam, Afridi Muhammad Abbas, Ali Hasan, Zampa Adam, Ihsanullah
BenchAziz Shahid, Charles Johnson, Hamza Mir, Hamza Mohammad, Ilyas Aqib, Rizwanullah -, Tanvir Khuzaima Bin, Warner David

Hyderabad Kingsmen Squad

PlayersSadaqat Maaz, Ayub Saim, Labuschagne Marnus, Khan Usman, Perera Kusal, Maxwell Glenn, Khan Irfan, Khan Hassan, Javed Akif, Shah Hunain, Ali Mohammad
BenchAli Saad, Arif Mohammad Tayyab, Azam Hammad, Baartman Ottniel, Hussain Ahmed, Jahangir Shayan, Khan Sharjeel, Khan Usman, Mehmood Asif, Mehmood Rizwan, Meredith Riley

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet