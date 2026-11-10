Squads Durban Super Giants vs Mi Cape Town T20 SA20 06.02.2027

T20

DUR
DUR
CAP
CAP

Playing

DUR
DUR
CAP
CAP
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

Bedingham David

wicket keeper

Bosch Eathan

all rounder

Janat Karim

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Lategan Dan

no information yet

Conway Devon

wicket keeper

Linde George

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Galiem Dayyaan

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Pretorius Dwaine

all rounder

Jones Evan

batsman

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Rickelton Ryan

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Snyman Jacques

all rounder

Narine Sunil

all rounder

van Vuuren Tiaan

all rounder

Wege Gysbert

no information yet

Wiese David

all rounder

Bench

DUR
DUR
CAP
CAP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet