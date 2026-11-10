Squads Durban Super Giants vs Mi Cape Town T20 SA20 06.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ackerman Marques
batsman
Bosch Corbin
all rounder
Ahmad Noor
bowler
Boult Trent
bowler
Bedingham David
wicket keeper
Hendricks Reeza
batsman
Bosch Eathan
all rounder
Janat Karim
all rounder
Buttler Jos
wicket keeper
Khan Rashid
bowler
Coetzee Gerald
bowler
Lategan Dan
no information yet
Conway Devon
wicket keeper
Linde George
all rounder
De Zorzi Tony
batsman
Luus Tristan
bowler
Dupavillon Daryn
bowler
Moores Tom
wicket keeper
Galiem Dayyaan
all rounder
Piedt Dane
bowler
Harmer Simon
bowler
Pooran Nicholas
wicket keeper
Islam Taijul
bowler
Pretorius Dwaine
all rounder
Jones Evan
batsman
Rabada Kagiso
bowler
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Rickelton Ryan
wicket keeper
Livingstone Liam
all rounder
Shamsi Tabraiz
bowler
Maphaka Kwena
bowler
Smith Jason
batsman
Markram Aiden
all rounder
Snyman Jacques
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Van der Dussen Rassie
batsman
Simelane Andile
bowler
van Vuuren Tiaan
all rounder
Wege Gysbert
no information yet
Wiese David
all rounder
Match has not started yet