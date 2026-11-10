Squads Durban Super Giants vs Sunrisers Eastern Cape T20 SA20 21.01.2027

T20

DUR
DUR
SUN
SUN

Playing

DUR
DUR
SUN
SUN
First TeamSecond Team
Bairstow Jonny

wicket keeper

Breetzke Matthew

wicket keeper

Bedingham David

wicket keeper

Bosch Eathan

all rounder

De Kock Quinton

wicket keeper

Buttler Jos

wicket keeper

Conway Devon

wicket keeper

Gregory Lewis

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Galiem Dayyaan

all rounder

King CJ

no information yet

King JP

all rounder

Kruger Patrick

all rounder

Jones Evan

batsman

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Swanepoel Beyers

all rounder

Wege Gysbert

no information yet

Wiese David

all rounder

Bench

DUR
DUR
SUN
SUN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet