Squads Durban Super Giants vs Sunrisers Eastern Cape T20 SA20 21.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ackerman Marques
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Ahmad Noor
bowler
Breetzke Matthew
wicket keeper
Bedingham David
wicket keeper
Coles James Matthew
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
De Kock Quinton
wicket keeper
Buttler Jos
wicket keeper
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Coetzee Gerald
bowler
Green Chris
bowler
Conway Devon
wicket keeper
Gregory Lewis
all rounder
De Zorzi Tony
batsman
Hermann Jordan
batsman
Dupavillon Daryn
bowler
Jansen Marco
all rounder
Galiem Dayyaan
all rounder
King CJ
no information yet
Harmer Simon
bowler
King JP
all rounder
Islam Taijul
bowler
Kruger Patrick
all rounder
Jones Evan
batsman
Milne Adam
bowler
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Muthusamy Senuran
all rounder
Livingstone Liam
all rounder
Nortje Anrich
bowler
Maphaka Kwena
bowler
Ratnayake Tharindu
bowler
Markram Aiden
all rounder
Sipamla Lutho
bowler
Narine Sunil
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
Simelane Andile
bowler
Swanepoel Beyers
all rounder
Wege Gysbert
no information yet
van Buuren Mitchell
all rounder
Wiese David
all rounder
Wood Chris
bowler
Match has not started yet