Squads Sunrisers Eastern Cape vs Durban Super Giants T20 SA20 09.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bairstow Jonny
wicket keeper
Ackerman Marques
batsman
Breetzke Matthew
wicket keeper
Ahmad Noor
bowler
Coles James Matthew
all rounder
Bedingham David
wicket keeper
De Kock Quinton
wicket keeper
Bosch Eathan
all rounder
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Buttler Jos
wicket keeper
Green Chris
bowler
Coetzee Gerald
bowler
Gregory Lewis
all rounder
Conway Devon
wicket keeper
Hermann Jordan
batsman
De Zorzi Tony
batsman
Jansen Marco
all rounder
Dupavillon Daryn
bowler
King CJ
no information yet
Galiem Dayyaan
all rounder
King JP
all rounder
Harmer Simon
bowler
Kruger Patrick
all rounder
Islam Taijul
bowler
Milne Adam
bowler
Jones Evan
batsman
Muthusamy Senuran
all rounder
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Nortje Anrich
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Ratnayake Tharindu
bowler
Maphaka Kwena
bowler
Sipamla Lutho
bowler
Markram Aiden
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
Narine Sunil
all rounder
Swanepoel Beyers
all rounder
Simelane Andile
bowler
van Buuren Mitchell
all rounder
Wege Gysbert
no information yet
Wood Chris
bowler
Wiese David
all rounder
Match has not started yet