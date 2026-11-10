Squads Sunrisers Eastern Cape vs Durban Super Giants T20 SA20 09.02.2027

T20

SUN
SUN
DUR
DUR

Playing

SUN
SUN
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Bairstow Jonny

wicket keeper

Breetzke Matthew

wicket keeper

Bedingham David

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Bosch Eathan

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Gregory Lewis

all rounder

Conway Devon

wicket keeper

Jansen Marco

all rounder

King CJ

no information yet

Galiem Dayyaan

all rounder

King JP

all rounder

Kruger Patrick

all rounder

Jones Evan

batsman

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Swanepoel Beyers

all rounder

Wege Gysbert

no information yet

Wiese David

all rounder

Bench

SUN
SUN
DUR
DUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet