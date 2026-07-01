Squads Bengaluru Blasters vs Hubli Tigers T20 T20 Maharaja Trophy 01.07.2026
Bench
Bench
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
AC Rohith Kumar
batsman
Ahlahwat Abhishek
all rounder
Achar Shreesha
bowler
Ahuja Suraj
wicket keeper
Bopana Rishi
batsman
Appanna Lochan
bowler
Cariappa KC
bowler
Ashraf Sarfaraz
batsman
Deep Singh Daman
no information yet
Chethan LR
wicket keeper
Dubey Praveen
bowler
Christie Aaron
wicket keeper
Karthikeya KP
no information yet
Deshpande Pavan
batsman
Kaverappa Vidwath
bowler
Gaurav
no information yet
L Manvanth Kumar
all rounder
Goyal Aditya
bowler
LR Kumar
no information yet
Hegde Shubhang
all rounder
Pai Nishchith
no information yet
Jain Prateek
bowler
Pandey Manish
batsman
Khan Aman Hakim
bowler
Reddy Thippa
batsman
Khan Mohsin
all rounder
Taha Mohammed
batsman
Mahesh Aashish
wicket keeper
Yadav Mitrakant
batsman
Mahesh Tanish
bowler
Mithun Abhimanyu
bowler
More Ronit
bowler
N Varun Rao T
all rounder
Naik Niranjan
batsman
Navale Bheem Rao
no information yet
Naveen MG
bowler
Nischal Dega
batsman
Patil Vidyadhar
bowler
Pradeep T
bowler
Raju Bhuvan M
bowler
Rakshith Shivkumar
wicket keeper
Shetty Shikhar
no information yet
Singh Santok
batsman
Stokes Ben
all rounder
Suchith Jagadeesha
bowler
Tushar Marathe Kush
no information yet