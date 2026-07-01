Squads Bengaluru Blasters vs Hubli Tigers T20 T20 Maharaja Trophy 01.07.2026

T20

BBL
BBL

203

HUT
HUT

201

Playing

BBL
BBL
HUT
HUT

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BBL
BBL
HUT
HUT
First TeamSecond Team
Ahuja Suraj

wicket keeper

Deep Singh Daman

no information yet

Chethan LR

wicket keeper

Christie Aaron

wicket keeper

Karthikeya KP

no information yet

Gaurav

no information yet

L Manvanth Kumar

all rounder

LR Kumar

no information yet

Hegde Shubhang

all rounder

Pai Nishchith

no information yet

Khan Mohsin

all rounder

Mahesh Aashish

wicket keeper

N Varun Rao T

all rounder

Navale Bheem Rao

no information yet

Naveen MG

bowler

Pradeep T

bowler

Rakshith Shivkumar

wicket keeper

Shetty Shikhar

no information yet

Stokes Ben

all rounder

Tushar Marathe Kush

no information yet