Squads Glamorgan vs Somerset T20 T20 Blast 29.05.2026

T20

Sophia Gardens

GLA
GLA

175

SOM
SOM

171

Playing

GLA
GLA
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Smale William

wicket keeper

Banton Tom

batsman

Thomas Joshua F

all rounder

Rew James

wicket keeper

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Abell Tom

batsman

Rew Thomas

no information yet

Cooke Chris

wicket keeper

Gregory Lewis

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Neesham James

all rounder

Shaw Josh

bowler

Leonard Ned

all rounder

Ball Jake

bowler

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Vaughan Archie M

no information yet

Horton Alex

wicket keeper

Bench

GLA
GLA
SOM
SOM
First TeamSecond Team