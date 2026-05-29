Squads Glamorgan vs Somerset T20 T20 Blast 29.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Smale William
wicket keeper
Banton Tom
batsman
Carlson Kiran
batsman
Thomas Joshua F
all rounder
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Rew James
wicket keeper
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Abell Tom
batsman
Dickson Sean
batsman
Rew Thomas
no information yet
Cooke Chris
wicket keeper
Gregory Lewis
all rounder
Douthwaite Daniel
all rounder
Sams Daniel
all rounder
Neesham James
all rounder
Goldsworthy Lewis
all rounder
McAndrew Nathan John
bowler
Overton Craig
bowler
Crane Mason
bowler
Shaw Josh
bowler
Leonard Ned
all rounder
Ball Jake
bowler
Nicholls Callum Rhys
no information yet
van der Gugten Tim
bowler
Vaughan Archie M
no information yet
Gorvin Andrew William
all rounder
Horton Alex
wicket keeper
Bench
|First Team
|Second Team
Farooqi Fazalhaq
bowler
Lammonby Tom
batsman
Ingram Colin
batsman
Pretorius Migael
bowler