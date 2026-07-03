Squads Glamorgan vs Warwickshire T20 T20 Blast 03.07.2026

T20

Sophia Gardens

GLA
GLA

187

WAR
WAR

184

Playing

GLA
GLA
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Smale William

wicket keeper

Malik Zen

no information yet

Webster Beau

all rounder

Hain Sam

batsman

Cooke Chris

wicket keeper

Smith Kai

wicket keeper

Neesham James

all rounder

Thompson Jordan

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Bench

GLA
GLA
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Davies Alex

wicket keeper

Horton Alex

wicket keeper

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Leonard Ned

all rounder