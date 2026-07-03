Squads Glamorgan vs Warwickshire T20 T20 Blast 03.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Smale William
wicket keeper
Yates Robert
batsman
Carlson Kiran
batsman
Malik Zen
no information yet
Tribe Asa Mark
batsman
Webster Beau
all rounder
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Mousley Dan
batsman
Dickson Sean
batsman
Hain Sam
batsman
Cooke Chris
wicket keeper
Barnard Ed
bowler
Douthwaite Daniel
all rounder
Smith Kai
wicket keeper
Neesham James
all rounder
Thompson Jordan
all rounder
van der Gugten Tim
bowler
Woakes Chris
all rounder
Crane Mason
bowler
Gleeson Richard
bowler
McAndrew Nathan John
bowler
Tariq Usman
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Farooqi Fazalhaq
bowler
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Gorvin Andrew William
all rounder
Davies Alex
wicket keeper
Horton Alex
wicket keeper
Gilchrist Nathan
bowler
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Ingram Colin
batsman
Lalit Jani Vaansh
no information yet
Leonard Ned
all rounder
Shaikh Hamza
batsman