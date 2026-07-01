Squads Gloucestershire vs Northamptonshire T20 T20 Blast 01.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hammond Miles
batsman
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Short D'Arcy
all rounder
McSweeney Nathan
all rounder
Malan Dawid
batsman
Harrison Calvin
bowler
Scott Liam
all rounder
Willey David
all rounder
Taylor Jack
batsman
Broad Justin
all rounder
Dhariwal Kamran
no information yet
Zaib Saif
all rounder
Bracey James
wicket keeper
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
van Buuren Graeme
batsman
McManus Lewis
wicket keeper
Ahmed Daz
no information yet
Sales James
batsman
De Lange Marchant
bowler
Sanderson Ben
bowler
Williams Will
bowler
Scrimshaw George
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Charlesworth Ben
all rounder
Bartlett George
batsman
Jansen Duan
bowler
Lynn Chris
batsman
Miles Craig
bowler
Miller Angus H
all rounder
Phillips Joseph Peter
batsman
Procter Luke
all rounder
Price Oliver Joseph
all rounder
Weatherall Raphael A
bowler
Taylor Matt
bowler