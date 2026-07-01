Squads Gloucestershire vs Northamptonshire T20 T20 Blast 01.07.2026

T20

County Ground

GLO
GLO

184

NOR
NOR

187

Playing

GLO
GLO
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Short D'Arcy

all rounder

McSweeney Nathan

all rounder

Scott Liam

all rounder

Willey David

all rounder

Broad Justin

all rounder

Dhariwal Kamran

no information yet

Zaib Saif

all rounder

Bracey James

wicket keeper

McManus Lewis

wicket keeper

Ahmed Daz

no information yet

Bench

GLO
GLO
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Charlesworth Ben

all rounder

Lynn Chris

batsman

Miller Angus H

all rounder

Procter Luke

all rounder