Squads Hampshire vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 18.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Albert Toby Edward
batsman
Ahmed Farhan
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Ali Mohammad
bowler
Currie Scott
bowler
Clarke Joe
wicket keeper
Dawson Liam
all rounder
Duckett Ben
wicket keeper
Fuller James
all rounder
Fernando Binura
bowler
Lehmann Jake
batsman
Haynes Jack
batsman
Lumsden Manny
no information yet
Henry Hayes James Philip
bowler
Neal Andrew
no information yet
Howell Benny
all rounder
Orr Ali
batsman
James Lyndon
all rounder
Potgieter Delano
all rounder
Martindale Ben
batsman
Prest Thomas James
all rounder
Moores Tom
wicket keeper
Vince James
batsman
Munsey George
batsman
Weatherley Joe
batsman
Pennington Dillon
bowler
Wood Chris
bowler
Pocklington Joe
no information yet
Match has not started yet