Squads Hampshire vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 18.07.2026

T20

HAM
HAM
NOT
NOT

Playing

HAM
HAM
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Clarke Joe

wicket keeper

Dawson Liam

all rounder

Duckett Ben

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Lumsden Manny

no information yet

Neal Andrew

no information yet

Howell Benny

all rounder

Orr Ali

batsman

James Lyndon

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Pocklington Joe

no information yet

Bench

HAM
HAM
NOT
NOT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet