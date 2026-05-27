Squads Leicestershire vs Derbyshire T20 T20 Blast 27.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Patel Rishi
batsman
Donald Aneurin
batsman
Eskinazi Stevie
batsman
Andersson Martin
all rounder
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Jewell Caleb Paul
batsman
Turner Ashton
batsman
Madsen Wayne
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Montgomery Matthew
bowler
Green Ben
all rounder
Whiteley Ross
batsman
Trevaskis Liam
bowler
Singh Basra Amrit
no information yet
Mike Ben
all rounder
Potts Nicholas James
bowler
Holland Ian
all rounder
Hull Josh
bowler
Javed Akif
bowler
Green Alex M
no information yet
Morley Jack
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Budinger SG
batsman
Came Harry
batsman
Davey Josh
all rounder
Naeem Muhammed
no information yet
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Wagstaff Mitchell David
batsman