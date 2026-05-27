Squads Leicestershire vs Derbyshire T20 T20 Blast 27.05.2026

T20

Grace Road

LEI
LEI

145

DER
DER

230

Playing

LEI
LEI
DER
DER
First TeamSecond Team
Andersson Martin

all rounder

Cox Ben

wicket keeper

Green Ben

all rounder

Singh Basra Amrit

no information yet

Mike Ben

all rounder

Holland Ian

all rounder

Hull Josh

bowler

Green Alex M

no information yet

Bench

LEI
LEI
DER
DER
First TeamSecond Team
Came Harry

batsman

Davey Josh

all rounder

Naeem Muhammed

no information yet

Tattersall Jonathan

wicket keeper