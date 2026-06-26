Squads Somerset vs Gloucestershire T20 T20 Blast 26.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Banton Tom
batsman
Hammond Miles
batsman
Smeed Will
batsman
Short D'Arcy
all rounder
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Phillips Joseph Peter
batsman
Rew James
wicket keeper
Scott Liam
all rounder
Rew Thomas
no information yet
Taylor Jack
batsman
Goldsworthy Lewis
all rounder
Dhariwal Kamran
no information yet
Sams Daniel
all rounder
Bracey James
wicket keeper
Overton Craig
bowler
van Buuren Graeme
batsman
Shaw Josh
bowler
Ahmed Daz
no information yet
Meredith Riley
bowler
De Lange Marchant
bowler
Ball Jake
bowler
Williams Will
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Abell Tom
batsman
Charlesworth Ben
all rounder
Gregory Lewis
all rounder
Jansen Duan
bowler
Lammonby Tom
batsman
Miles Craig
bowler
Pretorius Migael
bowler
Price Oliver Joseph
all rounder
Thomas Joshua F
all rounder
Taylor Matt
bowler