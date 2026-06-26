Squads Somerset vs Gloucestershire T20 T20 Blast 26.06.2026

T20

Cooper Associates County Ground

SOM
SOM

194

GLO
GLO

176

Playing

SOM
SOM
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Banton Tom

batsman

Smeed Will

batsman

Short D'Arcy

all rounder

Rew James

wicket keeper

Scott Liam

all rounder

Rew Thomas

no information yet

Dhariwal Kamran

no information yet

Sams Daniel

all rounder

Bracey James

wicket keeper

Shaw Josh

bowler

Ahmed Daz

no information yet

Ball Jake

bowler

Bench

SOM
SOM
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Charlesworth Ben

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Thomas Joshua F

all rounder