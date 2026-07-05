Squads Warwickshire vs Gloucestershire T20 T20 Blast 05.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Malik Zen
no information yet
Malan Dawid
batsman
Yates Robert
batsman
Short D'Arcy
all rounder
Webster Beau
all rounder
Hammond Miles
batsman
Mousley Dan
batsman
Scott Liam
all rounder
Hain Sam
batsman
Taylor Jack
batsman
Barnard Ed
bowler
Dhariwal Kamran
no information yet
Thompson Jordan
all rounder
Bracey James
wicket keeper
Smith Kai
wicket keeper
van Buuren Graeme
batsman
Woakes Chris
all rounder
Taylor Matt
bowler
Gleeson Richard
bowler
De Lange Marchant
bowler
Tariq Usman
no information yet
Henry Hayes James Philip
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Ahmed Daz
no information yet
Davies Alex
wicket keeper
Charlesworth Ben
all rounder
Gilchrist Nathan
bowler
Jansen Duan
bowler
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Miles Craig
bowler
Lalit Jani Vaansh
no information yet
Phillips Joseph Peter
batsman
Shaikh Hamza
batsman
Price Oliver Joseph
all rounder