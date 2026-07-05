Squads Warwickshire vs Gloucestershire T20 T20 Blast 05.07.2026

T20

Edgbaston

WAR
WAR

203

GLO
GLO

173

Playing

WAR
WAR
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Malik Zen

no information yet

Short D'Arcy

all rounder

Webster Beau

all rounder

Scott Liam

all rounder

Hain Sam

batsman

Dhariwal Kamran

no information yet

Thompson Jordan

all rounder

Bracey James

wicket keeper

Smith Kai

wicket keeper

Woakes Chris

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Bench

WAR
WAR
GLO
GLO
First TeamSecond Team
Ahmed Daz

no information yet

Davies Alex

wicket keeper

Charlesworth Ben

all rounder

Lalit Jani Vaansh

no information yet