Squads Warwickshire vs Sussex T20 T20 Blast 01.07.2026

T20

County Ground

WAR
WAR

198

SUS
SUS

122

Playing

WAR
WAR
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Malik Zen

no information yet

Hain Sam

batsman

Alsop Tom

wicket keeper

Webster Beau

all rounder

Simpson John

wicket keeper

Carter Oliver

wicket keeper

Smith Kai

wicket keeper

Thompson Jordan

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Bench

WAR
WAR
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Clark Tom

batsman

Davies Alex

wicket keeper

Foreman Bertie

all rounder

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Lamb Danny

all rounder