Squads Warwickshire vs Sussex T20 T20 Blast 01.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Yates Robert
batsman
Hughes Daniel
batsman
Malik Zen
no information yet
Ward Harrison
batsman
Mousley Dan
batsman
Thomas George
batsman
Hain Sam
batsman
Alsop Tom
wicket keeper
Webster Beau
all rounder
Simpson John
wicket keeper
Barnard Ed
bowler
Carter Oliver
wicket keeper
Smith Kai
wicket keeper
Carson Jack
bowler
Thompson Jordan
all rounder
Briggs Danny
bowler
Woakes Chris
all rounder
Crocombe Henry T
bowler
Gleeson Richard
bowler
Hunt Sean Frank
bowler
Tariq Usman
no information yet
Mills Tymal
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Clark Tom
batsman
Davies Alex
wicket keeper
Coles James Matthew
all rounder
Gilchrist Nathan
bowler
Currie Bradley
bowler
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Foreman Bertie
all rounder
Lalit Jani Vaansh
no information yet
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Shaikh Hamza
batsman
Lamb Danny
all rounder